Режим ЧС ввели в поселке Мама из-за отсутствия электричества в течение почти суток

Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов сообщил что в поселке Мама Мамско-Чуйского района введен режим ЧС из-за отсутствия электричества в домах в течение 20 часов, пишет пресс-служба регправительства.

Авария в котельной произошла утром 25 декабря, восстановить электричество удалось около 02:00 26 декабря. После возобновления подачи света заработала и местная котельная, ранее она перестала работать.

«По состоянию на 17:00 (26 декабря – прим. ред.) параметры котельной «Школьная»: по графику 68°С/58°С, фактическая температура теплоносителя 62°С/52°С. На улице – минус 43°С. Работы по отогреванию систем теплоснабжения проводятся в семи домах», – говорится в сообщении.

Сейчас местные власти проверяют температурные режимы в домах, разработан план по ликвидации последствий аварии.