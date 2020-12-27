Дайверы из Иркутска установили новогоднюю елку на дне Байкала

Двенадцать дайверов спустились на дно озера Байкал в Иркутской области и установили там новогоднюю елку, пишут «Известия».

Скриншот из видео с сайта «Известий»

Праздничное дерево закрепили на глубине 20 метров, игрушки плотно прикрепили к ветвям. На момент погружения температура воды составляла +3 градуса, над водой – 17 градусов ниже нуля. Дайверы ныряли в Байкал на расстоянии 50 метров от берега.

После погружения и установки дерева иркутяне устроили танцы под водой вокруг елки, а также водили вокруг нее хоровод и пели песни.

Информации о том, планируют ли дайверы вытащить дерево из Байкала обратно на сушу, нет.