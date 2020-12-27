Издание из США назвало Байкал и Тофаларию самыми поразительными местами России

Интернет-издание Fodor's Travel из США назвало десять самых поразительных мест России. В этот список вошло озеро Байкал, а также Тофалария, расположенные на территории Иркутской области..

«Озеро Байкал глубиной 5500 футов, длиной более 370 миль и возрастом 25 миллионов лет может быть величайшим «водным» представителем дикой природой в мире», – говорится в материале.

Автор текста называет Байкал «страной чудес из потрескавшегося скульптурного льда» и отмечает, что это место отлично подходит для путешествий. Летом можно отправиться в экскурсию на лодке или в поход, зимой – в экспедицию по льду.

В десятку поразительных мест американцы также включили историко-культурный регион Тофалария, расположенный в Нижнеудинском районе Иркутской области. Ее называют «дождливой, туманной, непроходимой землей с таежными лесами, глубокими каньонами, быстрыми реками и ручьями». Здесь читателям советуют посетить деревню Алыгжер и совершить по ней прогулку на лошади.

В список поразительных мест страны также вошли полуостров Камчатка, мыс Дежнева, Ленские столбы, Шанстарские острова, леса Коми, Чарские пески, Курильские острова и Плато Путорана.