Дмитрий Ружников: «Задача – задержать туриста в Иркутске на 5-10 дней»

Иркутск не может оставаться в стороне от турпотока, который направляется на Байкал. Об этом сообщил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников на форуме «Время отдыхать на Байкале».

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Задержать туриста в Иркутске на 3-5 дней – это краткосрочная задача, хотелось бы на 5-10 дней. Каждый день пребывания туриста – это дополнительная экономика для города, дополнительная занятость населения, развитие городского хозяйства и города в целом.

Иркутск делает ставку на туризм, поэтому, по словам вице-мэра, сейчас исполняются поручения мэра Руслана Болотова в этом направлении. В частности, ведется активная работа с туристическим сообществом города, изучается положительная практика других городов.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.

Форум «Время отдыхать на Байкале».

Фото: Андрей Фёдоров.

– Конечно, еcть крупные инфраструктурные проекты, как аэропорт Иркутск, которые город самостоятельно решить не сможет, и мы обращаемся и к губернатору, и в областное правительство, и в федеральное с этими вопросами. Тем не менее, все, что зависит от города, мы делаем: развиваем туристическую службу, проводим инвентаризацию туристических маршрутов, ведем работу с историческим центром города, делаем большую ставку на рекреацию – развитие велопешеходных зон, доступность среды.

В планах работа с вузами и со студентами города, потому что они являются основой движения города и дополняют туристический сектор.

– Студенты – это те люди, которые будут в нем работать, те, кто будут в нем отдыхать. Рестораны, кафе, общественное пространство – пользователями этого являются и туристы, и студенты, это один уровень, поэтому нам надо заходить с двух сторон. Работу по изменению городского пространства будем вести, не остановимся ни на шаг. Тем более, в следующем году Иркутску 360 лет, мы должны почувствовать эффект уже скоро.

Справка

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2020, организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.