Екатерина Сливина: «Турпоток в Иркутскую область из-за пандемии сократится вдвое»

По итогам 2020 года в регионе ожидается падение турпотока в 2 раза, рассказала Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области на турфоруме «Время отдыхать на Байкале».

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Турфорум «Время отдыхать на Байкале».

Фото: Андрей Фёдоров.

О падении турпотока

Иркутская область традиционно входила в пятёрку по приёму иностранных туристов в России, но в пандемию ситуация изменилась, рассказала Екатерина Сливина.

– В течение первого квартала мы приняли порядка 53 тысяч иностранных туристов, но потом случилось то, что случилось. По итогам трёх кварталов регион посетили порядка 630 тысяч туристов. По итогам года мы надеемся приблизиться к 900 тысячам. Для сравнения: в 2019 году к нам приехало 1,860 млн российских и иностранных туристов, поэтому падение будет в 2 раза.

О предпочтениях потребителей

По cловам Екатерины Сливиной, из-за пандемии в потребительских предпочтениях туристов произошли изменения.

– Если раньше к нам ехали с целью экотуризма, посещали традиционные места на Байкале, то этим летом был востребован по понятным причинам уединенный, семейный отдых, были востребованы активные походы в горы.

Турфорум «Время отдыхать на Байкале».

Фото: Андрей Фёдоров.

О региональном турбизнесе

Падение турпотока стало большим вызовом для регионального бизнеса.

– Бизнес по-разному справлялся с кризисной ситуацией. Гостиницам, например, помогла перевахтовка, они были задействованы под обсерваторы. Это давало гарантированный доход, пока не было туристов.

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Турфорум «Время отдыхать на Байкале».

Фото: Андрей Фёдоров.

О планах

Время, когда турпоток схлынул, позволило региональному агентству трезво взглянуть на ситуацию.

– С одной стороны, было хорошо, когда турпоток рос, но это был не тот поток, который полезен для региона. Мы понимали, что отдача от туризма может быть в разы больше.

Это время мы не сидели сложа руки: провели инвентаризацию всех маршрутов, ресурсов, переговоры с каждым муниципалитетом и бизнес-сообществом. Мы знаем, какая нам нужна инфраструктура, какие меры для продвижения и для подготовки кадров. Именно эта работа ляжет в основу предложений региона, которые будут направлены в Ростуризм. Мы начнем с тех проектов, которые могут качественно и быстро поменять ситуацию.

Справка

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2020, организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.