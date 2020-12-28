Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух районах Иркутской области

Утром 28 декабря аварийное отключение электроэнергии произошло в Ольхонском и Иркутском районах Иркутской области. Более 500 домов остались без света.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, в 07:45 (ирк) 28 декабря произошло аварийное отключение электроснабжения в н.п. Бугульдейка Иркутского района. Под отключение попало 261 частных жилых дома и 3 социально значимых объекта. Также утром произошло аварийное отключение электроснабжения в трёх СНТ Иркутского района. Под отключение попало 236 частных жилых дома.

Проводятся восстановительные работы.