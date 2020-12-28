В селе Нукуты открылся Дом культуры

Одноэтажное кирпичное здание построили по типовому проекту. Строительство началось в прошлом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2019-2024 годы. На возведение Дома культуры из областного и местного бюджетов было направлено 103 млн рублей.

- Раньше в Нукутах был Дом культуры 1954 года постройки. Около семи лет назад его признали аварийным. С тех пор культурно-досуговая деятельность проходила в приспособленном здании бывшего магазина. Необходимых условий для полноценной работы коллективов, проведения праздников и концертов не было. Появление нового клуба, я уверен, будет способствовать развитию творческого потенциала и сохранению традиций, положит начало интересной культурной жизни села, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

В здании площадью 1025 квадратных метров есть зрительный зал на 150 мест, гримёрная, спортзал, помещения для занятий различных кружков, а также пандусы и санузлы для маломобильных групп населения. Дом культуры оснастили мебелью, оргтехникой, современным световым и звуковым оборудованием, приобрели спортивный инвентарь.

В учреждении планируется открыть классы по вокалу и хореографии для детей и взрослых, цирковую и театральную студии, кружок декоративно-прикладного искусства, студию КВН. Таким образом, число клубных формирований увеличится с 9 до 15. Возрастёт и количество людей, которые в них занимаются, со 102 до 150 человек.

Сейчас близится к завершению строительство ещё трех социальных объектов в сфере культуры. Это Национальная библиотека им. Хангалова с помещениями для народного творчества и народных промыслов в пос. Усть-Ордынский и два Дома культуры в селах Майск Осинского района и Тараса Боханского района.