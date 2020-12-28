Житель Иркутска погасил долги в размере 1,7 млн рублей, чтобы снять ограничения с недвижимости

Житель Иркутской области оплатил задолженность около 2 млн рублей после введения запрета на регистрационные действия с его недвижимостью со стороны судебных приставов. В частности, у него были долги в пользу физического лица в сумме 1,8 млн рублей, жилищно-коммунальных организаций - 36 тыс. рублей, налоговой службы - 10 тыс. рублей.

Неплательщик не спешил оплачивать долги, тогда УФССП России по Иркутской области вынесло постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 128 тыс. рублей, а также о запрете на проведение регистрационных действий в отношении земельного участка и расположенного на нем жилого дома в Чунском районе Иркутской области.

После этого гражданин оплатил задолженность, в том числе исполнительский сбор, в полном объеме.