Иркутскстат: Сельхозпроизводители региона собрали рекордный урожай рапса

Более 65 тыс. тонн рапса собрали сельхозпроизводители региона – это рекордный результат за всю историю уборки Иркутской области. Достичь таких показателей удалось за счет увеличения посевной площади (на 45,9%) и урожайности (на 33,3%)%), сообщает Иркутскстат.

По предварительным данным ведомства, в 2020 году хозяйствами всех категорий произведено зерновых и зернобобовых культур 865,1 тыс. тонн. При снижении посевной площади на 3,3%, производство зерна выросло на 85,9 тыс. тонн (11%) за счет увеличения урожайности с 1 гектара на 2 ц (на 10,7%).

Удельный вес сельхозорганизаций в производстве зерна ежегодно сокращается, в минувшем году - с 45,8% до 43,5%. Валовой сбор зерновых культур составил 376,2 тыс. тонн, что выше прошлогоднего уровня на 5,3%.

Господдержка позволила фермерам в 9 раз увеличить производство зерна за два последних десятилетия. Валовой сбор зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями составил 486,4 тыс. тонн, что больше прошлогоднего на 11,6%. Ими собрано более половины всего урожая (56,2%).

Сбор картофеля по области уменьшился на 1,9%, овощей -увеличился на 3,8% и составил соответственно 344,6 и 99,8 тыс. тонн. Основными производителями картофеля и овощей в регионе традиционно являются хозяйства населения. В 2020 году на личных подворьях собрано 286,9 тыс. тонн картофеля и 67,6 тыс. тонн овощей.