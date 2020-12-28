Сервис по проверке контрагентов набирает популярность у бизнеса Иркутской области

263 предприятия Иркутской области - клиенты Байкальского банка Сбербанка, организаций микро, малого, среднего и крупного бизнеса в 2020 году подключились к сервису «Проверка контрагентов» от компании Корус консалтинг СНГ (входит в экосистему Сбера).

С помощью сервиса пользователи модуля в онлайн-режиме получают достоверные данные о своих потенциальных или действующих партнерах-контрагентах из ЕГРН (юридический адрес организации, период деятельности, наличие или отсутствие статуса ликвидации, сведения о деловой репутации руководителей организации/ предприятия). Сервис также предоставляет общедоступную и открытую информацию о финансах контрагента (баланс, выручка, убытки, дебиторская задолженность и пр.), фактах арбитражных процессов и банкротства (в случае наличия), выигранных и реализованных госконтрактах, а также данные о возможном присутствии партнера бизнес-организации в реестре недобросовестных поставщиков.

Сводная информация в сервисе компании Корус консалтинг СНГ «Проверка контрагентов» агрегируется ежедневно из 23 официальных открытых источников, таких как: особые реестры ФНС, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, картотека арбитражных дел, портал государственных закупок, сообщения о банкротстве, аналитика контрагентов по финансовым показателям, информация о госконтрактах, отслеживание изменений: статус банкротства, изменение учредителей, адреса.

Дмитрий Лясковский, и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Комплексная проверка партнера страхует компании от возможных рисков и потерь, особенно важно применение такой процедуры в момент начала развития сотрудничества. И этот инструмент сегодня уже не раз подтвердил свою эффективность. Мы отмечаем, как ежегодно растет уровень и качество организационной работы регионального бизнеса Иркутской области. Аналитический подход к выбору потенциальных партнеров, детальная проработка возможных рисков – залог успеха, и особенно важен такой подход для компаний, имеющих большое количество контрагентов. У такого бизнеса всегда есть риск финансовых потерь - контрагент может иметь долги или состоять в реестре недобросовестных поставщиков и т.д. Большие данные партнера Сбера здесь крайне полезны».

Одним из клиентов сервиса является ООО «Лайм» (г. Иркутск), компания занимается организацией общественного питания, за многие годы работы имеет хорошую деловую репутацию надежного партнера и работодателя. В нестабильный для регионального бизнеса период, вызванный пандемией и чередой ограничительных мер, компании предложил деловое сотрудничество новый партнер - поставка продуктов питания по цене ниже рыночной, но с предоплатой 50% от заказываемого товара. Предложение отвечало ситуации, в которой оказались представители малого бизнеса, начались переговоры. В процессе общения у организации общественного питания возникли сомнения в чистоте намерений будущего поставщика и реальности сделки, руководитель ООО «Лайм» обратился в Сбербанк с просьбой проверки контрагента.

Оксана Афанасьева, генеральный директор ООО «Лайм»:

«Мы воспользовались Сервисом «Проверка контрагентов» через систему дистанционного банковского обслуживания СберБизнес, сделали полный анализ с использованием открытых ресурсов. И выяснилось, что предприниматель проходит по ряду судебных разбирательств, компания-поставщик имеет долги. Так наша организация избежала финансовых потерь и сотрудничества с недобросовестным партнером».