На БрАЗе после модернизации введена газоочистка

На Братском алюминиевом заводе продолжается реализация масштабной экологической программы. После полной модернизации вновь начала работу газоочистная установка № 41, которая была введена в эксплуатацию 20 лет назад, сообщает Братская студия телевидения.

В последние годы при строительстве газоочисток на БрАЗе внедряют технологию, разработанную инженерами компании РУСАЛ. Собственная разработка позволяет улавливать более 99 % выбросов. Газоочистки не уступают дорогим импортным аналогам, а по некоторым показателям превосходят.

На БрАЗе функционируют девять современных высокоэффективных газоочистных установок. На очереди строительство ещё двух установок с двумя ступенями очистки. В текущем году провели общественные обсуждения, проект прошёл экологическую экспертизу и отдан на государственную экспертную оценку. Сейчас ведётся контрактация на строительно-монтажные работы и системы автоматической подачи сырья. Всего же на алюминиевом заводе к 2024 году будет работать 15 новых газоочисток. Это позволит сократить валовые выбросы БрАЗа на 20 %.

Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор БрАЗа:

«Программа экологической модернизации выполняется полностью. Мы установили все электролизёры, которые планировали в рамках программы перевода электролизёров на экологический Содерберг. Мы выполнили целевые показатели, больше могу сказать, мы их перевыполнили, по снижению выбросов валовых веществ в атмосферу. Поэтому завод свои обязательства выполняет. Я уверен в том, что программа будет выполнена полностью».