Ведущий программы «Модный приговор» купил у антиквара из Иркутска старинное пианино

Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев на своей странице в Instagram рассказал, что купил у антиквара из Иркутска старинное пианино с клавишами из слоновой кости.

Скриншот из видео со страницы Александра Васильева

«Музыкальный инструмент, представьте себе, был сделан в конце XIX – начале ХХ века в Кенигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konigsberg i. Pr.». А в Иркутск пианино попало в качестве военного трофея», – рассказал Васильев.

По словам историка, музыкальный инструмент не настраивали более 70 лет, однако благодаря профессиональному мастеру фортепиано вновь зазвучало.