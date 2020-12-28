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Обвиняемую в мошенничестве экс-главу минздрава Приангарья Ледяеву оставили под арестом

Бывшую главу министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву, которая обвиняется в мошенничестве при закупках медицинских масок, оставили под стражей на 2 месяца, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения – заключение под стражу на два месяца – без изменения», – отмечается в сообщении.

Напомним, Наталья Ледяева покинула пост министра здравоохранения Иркутской области по официальным данным по состоянию здоровья, по информации СМИ – из-за дела о закупках масок.
После информация из изданий подтвердилась – в отношении Ледяевой возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Экс-министру грозит до 10 лет колонии.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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