Награждены победители конкурса «Команда СберКласса»

На третьей встрече лидеров образования, посвящённой подведению итогов года и поздравлению победителей конкурса «Команда СберКласса», Сбер наградил наиболее активных учителей и школьные команды, успешно внедряющие персонализированную модель образования и использующие школьную цифровую платформу СберКласс.

Победителями среди образовательных организаций были признаны: МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» (Нижегородская область); МБОУ гимназия № 1 (Ставропольский край); МАОУ «Лицей №21» (Свердловская область); МБОУ «Политехнический лицей №182» (Республика Татарстан); МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 31» (Тамбовская область).

Лидером по числу победителей среди образовательных организаций стала Липецкая область: МАОУ СОШ №20; МАОУ средняя школа № 51; МБОУ гимназия №12 «Гармония»; МАОУ школа информационных технологий № 26 из г. Липецка; МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца». Школы-победители награждены дипломами и комплектами технического оборудования, состоящими из 30 ноутбуков и тележки для их удобной транспортировки.

Победили в номинациях среди учителей: преподаватель информатики Дёмин Станислав Александрович (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением отдельных предметов», Тамбовская область); преподаватель истории и обществознания Кручинина Злата Романовна (МБОУ «Политехнический лицей №182», Республика Татарстан); преподаватель географии Царегородцева Янина Валерьевна (МОУ «Лицей №11 имени Т.И. Александровой г. Йошкар-Ола», Республика Марий Эл); преподаватель истории и обществознания Петров Игорь Сергеевич (ТГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина», Тамбовская область); преподаватель биологии и технологии Шибина Вероника Валерьевна (МБОУ «Оборонинская СОШ», Тамбовская область); преподаватель английского языка Есина Мария Владимировна (МБОУ «Лицей №22», Ивановская область); преподаватель истории Клименков Михаил Александрович (МБОУ СОШ № 92, Кемеровская область); преподаватель истории и обществознания Онищук Ирина Александровна (МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ, Челябинская область); Петин Павел Сергеевич (МАОУ СОШ №20); Стаховская Ольга Эдуардовна, Агеева Юлия Владимировна (МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»); Чернышева Виктория Александровна, Китаева Ирина Вячеславовна (МБОУ гимназия №12 «Гармония», все — Липецкая область). Победители получили дипломы, комплекты современного оборудования, состоящие из ноутбука, микрофона с наушниками, мыши и web-камеры, а также смартфоны Apple iPhone 12 и планшеты Samsung Galaxy Tab.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Сегодняшнее мероприятие было для нас особенно радостным, потому что мы подвели итоги конкурса "Команда СберКласса". Мы благодарим всех участников и победителей за их огромную работу в этом году, замечательные результаты, которых они добились, несмотря на все трудности и ограничения. Я уверена, что конкурс станет регулярным и те, кто в этот раз не вошёл в число победителей, продолжат активно работать на платформе и обязательно поборются за лидерство в будущем году. Мы поздравляем всех учителей с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья, вдохновения и сил для новых успехов!»

В предновогодней встрече лидеров школьного образования приняли участие научный руководитель программы «Цифровая платформа для персонализированного образования в школе» Елена Казакова и исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец. Встречу модерировала вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова. Победителей конкурса и участников мероприятия поприветствовал и поздравил в своём видеообращении художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов.

Запись встречи лидеров школьного образования доступна по ссылке.