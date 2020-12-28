РУСАЛ выплатит премии рабочим своих предприятий по итогам 2020 года

РУСАЛ объявляет о премировании сотрудников рабочих профессий на предприятиях компании в России и СНГ. Премия будет выплачена в декабре по итогам работы за год и составит 100% от средней зарплаты сотрудника.

Централизованная по всей компании программа выплаты премий действует третий год, и в этом году выплаты составят 100% от средней зарплаты. Размер премии будет зависеть от фактически отработанного в 2020 году времени каждого конкретного работника без дополнительных ограничений по стажу.

«2020 год стал настоящей проверкой устойчивости бизнеса по всему миру. Многие крупные компании были вынуждены сменить приоритеты и сфокусировать внимание на обеспечении непрерывности производственных процессов и сохранении коллективов, отказавшись от ранее намеченных планов развития. В сложившейся ситуации все сотрудники РУСАЛа проявили невероятную солидарность, и внесли свой вклад в преодоление вызванных пандемией сложностей и ограничений, отработав на все 100%. Поэтому, несмотря на значительные затраты на борьбу с коронавирусом, компания приняла решение о выплате премии за 2020 год работникам всех заводов и предприятий компании в России и СНГ», - отметила заместитель генерального директора «РУСАЛа» по управлению персоналом Наталья Альбрехт.