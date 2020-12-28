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Мэр Саянска в костюме Деда Мороза подарил местной больнице пульсоксиметры

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский в костюме Деда Мороза подарил местной больнице 25 пульсоксиметров – приборов для измерения кислорода в крови, сообщается на странице главы города в Facebook.

<p>Фото со страницы Олега Боровского в Facebook</p>

Фото со страницы Олега Боровского в Facebook

«Благотворительная помощь Саянской городской больнице, медикам, которые противостоят страшной инфекции, у нас идет по всем направлениям. <…> Когда мы спросили у главврача Жанны Шульгиной, какая еще нужна помощь, она скромно сказала: «15 пульсоксиметров». Было приобретено 25. И еще 78 сладких подарков – для детей медицинских работников, которые борются с коронавирусом», – сообщил Боровский.

Сюрпризы купили на деньги политиков и местного благотворительного фонда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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