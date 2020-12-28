«Ростелеком» и «Маруся» поздравили иркутян с наступающим Новым годом

«Ростелеком» в Иркутской области в канун Нового года предложил своим абонентам рассрочку платежа при покупке «Капсулы» — умной колонки с голосовым помощником «Марусей» от компании Mail.ru Group, сообщают в компании.

Акустическую систему, которая поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом», можно забрать сразу же после оформления покупки в розничной и онлайн-сети «Ростелекома».

Иркутяне уже оценили интеграцию искусственного интеллекта колонки со смарт-сервисами «Ростелекома» и социальной сети «ВКонтакте». С ее помощью легко переключать каналы в Wink и искать фильмы и музыку. А управление приборами в системе «Умный дом» стало легким и интересным. «Капсула» может отвечать на вопросы, читать книги и рассказывать о погоде на завтра. Устройство воспроизводит музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через bluetooth.

«В новогодние праздники “Маруся” — лучший подарок для ваших близких. Тем более, что абонентам домашнего интернета “Ростелекома” мы предлагаем устройство в рассрочку, плюс дарим бесплатную подписку на музыку “ВКонтакте” на полгода, — отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. — С начала продаж в этом году жители Иркутской области приобрели уже более сотни смарт-колонок».

Разработчики колонки сделали качественный звук: мощность динамиков 30 Вт, фронтальные спикеры обеспечивают равномерное распределение всех частот на 180 градусов, под акустической звукопрозрачной тканью скрыт рупор для высоких частот. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов, которые гарантируют устройству слышать голос человека на удалении до семи метров и даже при шуме в помещении.

«Последние несколько лет я пристально слежу за новинками “Ростелекома” в цифровых технологиях. Радует, что запрограммированные навыки “Маруси” — это не шаблонный скрипт, а самообучающийся при помощи нейросетей интеллект, — говорит иркутянин Олег Данилов. — Летом я стал одним из первых владельцев “Капсулы”, и теперь я точно знаю, что подарить другу на Новый год».

Узнать подробнее о возможностях умной колонки с голосовым помощником «Маруся», а также оставить заявку на бесплатную доставку можно на www.rt.ru и по телефону 8 800 1000 800.