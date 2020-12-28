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Жители Тулуна заезжают в новые новостройки в районе Угольщиков

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Шесть восьмиэтажных жилых домов на 496 квартир построили в течение семи месяцев, вместо предусмотренных проектом девяти с половиной, сообщают в областной администрации.

Жилые дома сдаются с частичным благоустройством придомовой территории, установкой малых архитектурных форм. Озеленение и асфальтирование будут проведены весной. 

Напомним, что Иркутской области на содействие развитию инфраструктуры для обеспечения жильем семей, жилые помещения которых были признаны непригодными для проживания в результате негативных последствий ЧС (подъема грунтовых вод), вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, из федерального бюджета было выделено 1 млрд 300 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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