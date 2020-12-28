Собаки отравились угарным газом во время пожара в питомнике «К-9» в Приангарье – власти

Правительство Иркутской области сообщило об отравлении угарным газом собак во время пожара в питомнике «К-9», который произошел минувшей ночью.

Из 25 эвакуированных животных больше всех пострадали 10 собак, сейчас им оказывается медпомощь. Зверей поместили в дневной стационар клиники.

«Руководством городской станции по борьбе с болезнями животных принято решение, что животные питомника «К-9» будут обслуживаться вне очереди», – говорится в сообщении.