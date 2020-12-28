В поселке Мама восстанавливают теплоснабжение

Работа котельной «Школьная», в зоне действия которой находятся 22 двухэтажных дома и 58 одноэтажных, шесть социально значимых объектов, проходит в штатном режиме, сообщают в областной администрации.

Действие систем теплоснабжения полностью восстановлено в 58 одноэтажных домах и 10 из 22 двухэтажных. Сегодня проводятся работы по регулировке, необходимой замене радиаторов и труб, промывке или продувке систем отопления в шести многоквартирных домах. В устранении неисправностей занято 36 человек. Ожидается прибытие дополнительной бригады специалистов из Бодайбо.

Специалисты запустили резервный дизель-генератор мощностью 315 кВт. Сегодня проведут осмотр всех дизельных станций в пос. Мама. Представители оперативной группы Правительства Иркутской области совместно с муниципальными руководителями проверили все котельные посёлка, оценили работу всех теплоисточников, запасы угля.