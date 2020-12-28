В Иркутске построили камерную сцену Иркутского музтеатра на 150 мест

На создание сцены из бюджета Иркутской области направили 38 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Сейчас многие артисты Иркутского музыкального театра развиваются в разных профессиональных направлениях, некоторые учатся на режиссерских факультетах. Именно камерная сцена позволит им реализовать творческий потенциал и даст возможность создавать оригинальные спектакли, экспериментальные постановки.

Открытие малой сцены запланировано на весну 2021 года.

Кроме того, малая сцена необходима для работы творческих коллективов, которые действуют при Иркутском музыкальном театре. Там планируется проводить концерты ансамбля «Доктор Джаз» и рок-группы «EXTROVERT», спектакли Детского музыкального театра «Стрекоза», а также мастер-классы и творческие встречи со зрителями.