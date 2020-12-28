Усть-Илимск оказался на второй строчке по приросту больных COVID-19 в Приангарье за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Усть-Илимск поднялся на вторую строчку по приросту больных за последние сутки. Ранее это место занимал Ангарск.

Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 14 999),

в Усть-Илимске – 25 (всего 2 091),

в Ангарске – 20 (всего 4 074),

в Братске – 19 (всего 2 711),

в Нижнеудинском районе – 18 (всего 535).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: