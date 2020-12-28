Усть-Илимск оказался на второй строчке по приросту больных COVID-19 в Приангарье за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Усть-Илимск поднялся на вторую строчку по приросту больных за последние сутки. Ранее это место занимал Ангарск.
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28 декабря 2020
Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 14 999),
- в Усть-Илимске – 25 (всего 2 091),
- в Ангарске – 20 (всего 4 074),
- в Братске – 19 (всего 2 711),
- в Нижнеудинском районе – 18 (всего 535).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 999,
- Ангарск – 4 074,
- Братск – 2 711,
- Иркутский район – 2 518,
- Усть-Кутский район – 2 303.