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Усть-Илимск оказался на второй строчке по приросту больных COVID-19 в Приангарье за сутки

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, Усть-Илимск поднялся на вторую строчку по приросту больных за последние сутки. Ранее это место занимал Ангарск.

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Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 69 (всего 14 999),
  • в Усть-Илимске – 25 (всего 2 091),
  • в Ангарске – 20 (всего 4 074),
  • в Братске – 19 (всего 2 711),
  • в Нижнеудинском районе – 18 (всего 535).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 999,
  2. Ангарск – 4 074,
  3. Братск – 2 711,
  4. Иркутский район – 2 518,
  5. Усть-Кутский район – 2 303.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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