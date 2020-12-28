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Проезд ограничат по улице Тельмана в Иркутске

Движение заблокируют в районе дома № 38/1 по улице Тельмана с 10:00 28 декабря до 20:00 31 декабря 2020 года по центру проезжей части улицы Тельмана, сообщают в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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