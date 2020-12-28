В ноябре 2020 года средний размер автокредита в России составил рекордные 880,5 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 5,7% (в ноябре 2019 года – 833,0 тыс. руб.), сообщают в пресс-службе НБКИ.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель в ноябре 2020 года увеличился на 2,3% (в октябре 2020 года – 861,1 тыс. руб.). В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в ноябре 2020 года составил 683 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В ноябре 2020 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в:

Москве (1 397,1 тыс. руб.),

Московской области (1 114,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (1 093,0 тыс. руб.),

Ленинградской области (977,2 тыс. руб.),

Краснодарском крае (973,7 тыс. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре 2020 года продемонстрировали:

Кемеровская область (+74,0%),

Москва (+14,4%),

Ульяновская область (+12,1%),

Рязанская область (+11,1%),

Омская область (+10,2%).

В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе, в:

Кировской области (-5,4%),

Оренбургской области (-3,4%),

Свердловской области (-2,8%).

«Средний чек автокредита постоянно растет с лета, а в ноябре «обновил» рекорд декабря прошлого года, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Помимо этого, активность на авторынке в последние месяцы была связана с расширением условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожиданием покупателями повышения цен на автомобили. При этом в ноябре данные госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего».