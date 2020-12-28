Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в селе Урик

В комплексе есть многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, тренерская и инвентарная комнаты и другие административные и вспомогательные помещения. Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Стадион включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную площадку и трибуны на 300 мест. Здесь планируется проводить занятия по легкой атлетике, хоккею, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и другим видам спорта. Для занимающихся спорткомплекс откроется в начале 2021 года. В настоящее время решаются организационные вопросы.

На строительство ФОКа в 2019 и 2020 годах направлено более 184 млн рублей: из федерального бюджета выделено около 48 млн рублей, из областного – свыше 127 млн рублей, более 9 млн рублей – из местного.

Как напомнил Павел Богатырев, планируется и дальше содействовать Иркутскому району в развитии спортивной инфраструктуры. В 2021 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» федеральное финансирование будет направлено на строительство спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино и физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района.