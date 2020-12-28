Иркутск вошел в ТОП-5 городов России с самым стремительным ростом цен на вторичное жилье

Федеральный портал «Мир квартир» составил список городов России, где быстрее всего выросли цены на вторичное жилье по итогам 2020 года. В ТОП-5 рейтинга оказался город Иркутск.
В столице Приангарья, которая разместилась на четвертой строчке, за год квадратный метр подорожал на 16,7%.
На первом месте – Омск, где цена на метр повысилась на 20,3%, на второй строчке разместилась Чита – 19,7%, на третьем месте по стремительному росту стоимости – Череповец, где цена на квадрат выросла на 17,7%.
Пятерку списка замыкает Белгород, где квадратный метр подорожал на 15,2%.
При этом в России есть территории, где квадратные метры дешевеют. Среди них – Ленинградская область, Владикавказ и Архангельск, здесь цены снизились в среднем на 2%.
Стоимость квадратного метра осталась без изменений в Нижнем Тагиле.