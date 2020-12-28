В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс «Мастера гостеприимства»

Заявки принимаются до 15 января на сайте. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

Стать участником могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства и представители других креативных индустрий, которые смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию проектов и организована стажировка в ведущих туркомпаниях страны.

Проект реализуется президентской платформой «Россия - страна возможностей» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Партнёры конкурса - фонд «Росконгресс», госкорпорация «Роскосмос», Национальная академия гостеприимства и другими.

«Мастера гостеприимства» - это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Задача конкурса - поиск лучших управленцев и авторских проектов в туриндустрии.