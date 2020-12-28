В поселки Баяндай и Залари провели чистую воду

До 2024 года проект «Чистая вода» в Приангарье предусматривает строительство и реконструкцию 28 объектов, чтобы чистая вода поступала в дома 83,8 процента жителей региона – это почти 10-процентная прибавка к базовому показателю, сообщили в областной администрации.

В начале декабря введены в эксплуатацию водопроводные сети в пос. Баяндай, модернизирован водозабор. Это позволило обеспечить питьевой водой 3846 человек. В рамках проекта было построено 11,3 км водопроводных сетей. Водопровод рассчитан на пропуск 65 кубометров в час с учетом максимального водопотребления.

Для подачи воды населению обустроены 30 автоматических водоразборных колонок с дистанционным управлением. Электронные ключи дают потребителям доступ к воде. Система предназначена для функционирования на улице при температуре минус 45°С – в зимнее время предусмотрен обогрев с помощью саморегулирующего кабеля. На реализацию проекта было выделено 96,9 млн рублей из федерального бюджета, 4,0 млн рублей – из областного бюджета.

В Заларинском муниципальном образовании стоимость водовода составила 137,8 млн рублей при его протяженности 17 км. Ввод в эксплуатацию объекта состоялся 23 декабря. Строительство локального водопровода в Заларях позволит 3398 жителям пользоваться чистой питьевой водой.