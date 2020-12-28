В Иркутской области субсидии получили 22 сельскохозяйственных кооператива

Они предназначены на возмещение 50% затрат, понесенных в текущем году, на приобретение сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов, а также оборудования для переработки сельхозпродукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Всего выплачено 30,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 26,1 млн рублей, из областного - 4,3 млн рублей. За счёт средств господдержки частично возмещены затраты на приобретение 41 единицы сельскохозяйственной техники, 44 единиц оборудования для переработки сельхозпродукции, трёх мобильных торговых объектов.

Получателями субсидии стали сельскохозяйственные потребительские кооперативы из 10 муниципальных образований Иркутской области:

Аларского р-н,

Эхирит-Булагатского р-н,

Осинского р-н,

Нукутского р-н,

Баяндаевского р-н,

Балаганского р-н,

Усть-Удинского р-н,

Качугского р-н,

Заларинского р-н,

Киренского р-н.

Членами этих кооперативов являются более трёх тысяч человек.



Напомним, с прошлого года Иркутская область участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для реализации мероприятий нацпроекта в Приангарье разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», являющийся составной частью одноимённого федерального проекта. Помимо субсидий сельхозкооперативам на возмещение части затрат, в рамках регпроекта также предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап», работает Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.