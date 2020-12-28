Жители Иркутской области приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбербанка

7 117 сделок купли - продажи недвижимости совершили в 2020 году жители регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка с помощью неипотечных сервисов Сбера, сообщают в банке.

По данным статистики спрос на дистанционные услуги по электронной регистрации недвижимости и безопасные расчеты при покупке жилья в сравнении с 2019 годом вырос более, чем в 2 раза.

Так, 1913 жителей Иркутской области в 2020 году воспользовались сервисом «Электронная регистрация» и 2040 граждан предпочли оплатить свою покупку /принять денежные средства при продаже через инструменты безопасных расчетов Сбера.

Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка:

«Пик спроса на неипотечные сервисы Байкальского банка Сбербанка пришелся на весенне-летний период и он продолжает держаться на уровне постоянного роста. Пандемия безусловно повлияла на новые, дистанционные, приоритеты жителей регионов при проведении важных процедур, еще одним фактором, способствующим росту популярности наших неипотечных сервисов, является их удобство, комфорт и безопасность. У нас сложилось продуктивное сотрудничество с Росреестром, оно помогает ускорить решение задач клиентов. Приятно, что жители Иркутской области решение таких важных вопросов, как оформление покупки или продажу недвижимости доверяют именно нашим специалистам. И значит, тысячи семей в этом году решили ключевой - жилищный вопрос, спокойно, с максимальным комфортом».

Сервисы Сбербанка «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» позволяют направлять документы на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также проводить необходимые расчеты с продавцом. После подписания документов по сделке банк принимает денежные средства покупателя, они блокируются на специальном счете и перечисляются продавцу автоматически только после регистрации договора купли-продажи. При этом банк электронно подает документы в Росреестр для перехода права собственности от продавца к покупателю. Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности и безопасные расчеты по сделке.

Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, жители регионов могут в настоящее время решить на портале ДомКлик от Сбербанка. Записаться на сделку можно также на сайте www.domclick.ru, через риелтора или в любом офисе ипотечного кредитования Сбера.