«Сбербанк страхование» выяснила, каким рискам чаще всего подвергается имущество во время праздников 

В новогодние праздники происшествия с недвижимостью случаются чаще, чем весь остальной год, выяснила компания «Сбербанк страхование», проанализировав данные о страховых случаях за последние три года. Самый распространенный страховой случай с квартирой – залив, а самый «дорогой» – пожар, сообщают в компании.

Самый распространенный риск для квартир в новогодние праздники – залив, на который приходится 68% происшествий. На втором месте пожары, которые особенно часто происходят в загородных домах – 11% страховых случаев в прошлогодние новогодние праздники. Пожары также лидеры по размеру нанесенного имуществу ущерба, на них приходится 60% от общего объема страховых выплат.

Частые причины пожаров в новогодние праздники – фейерверки, бенгальские огни, неисправные елочные гирлянды. Например, «Сбербанк страхование» выплатила более миллиона рублей жителю Оренбургской области, дом которого сильно пострадал из-за вызванного фейерверком пожара.

Другие неприятности случаются с домами и квартирами реже. При встрече 2020-го года на вред имуществу пришлось 6% случаев, противоправные действия третьих лиц – 5% случаев, на стихийные бедствия – 2%.

— Длинные новогодние праздники россияне часто проводят вне дома, активно отдыхая и развлекаясь. Квартиры на это время остаются без должного присмотра и подвергаются различным рискам — заливам, пожарам, кражам. Неприятности в это время происходят существенно чаще, чем в остальное время года: около 1000 страховых случаев за период с 25 декабря по 10 января против примерно 800 случаев в месяц в среднем по году, — Василий Александров, управляющий директор-директор дирекции операционного управления «Сбербанк страхование».

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхование» покрывает самые распространенные риски, такие, как залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространенным страховым случаям действует программа упрощенной процедуры сбора и подачи документов «Зеленый коридор», по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение «СберОсмотр».