Россияне оценили размер ежемесячной помощи родителям в 10,3 тыс. рублей

70% россиян считают, что взрослые дети должны материально помогать своим пожилым родителям, выяснили НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В среднем респонденты оценивают размер ежемесячной помощи в 10,3 тыс. рублей в месяц. При этом большинство россиян (61%) начали заботиться о родителях с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодежь должна материально поддерживать старшее поколение. Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%. Чем старше респонденты, тем более актуален для них вопрос помощи родителям. С необходимостью материальной поддержки согласны 77% россиян в возрасте 41-50 лет и 65% 18-30-летних. Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям говорят жители Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерово (76%).

Не все родители нуждаются в помощи выросших детей — часть из них еще достаточно молоды и имеют собственные солидные доходы.

Поэтому самая большая доля (58%) тех, кто реально и регулярно поддерживает старшее поколение, наблюдается среди россиян в возрасте 41-50 лет. Тем не менее, более половины опрошенных (61%) говорят, что начали так или иначе помогать родителям сразу после окончания вуза, с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

В среднем россияне считают, что размер ежемесячной помощи родителям должен составлять 10,3 тыс. рублей в месяц. Выше оценки необходимой поддержки в:

Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц),

Москве (15 тыс. рублей),

Краснодаре (13,9 тыс.),

Екатеринбурге (12,4 тыс.),

Казани (11,6 тыс.),

Красноярске (11,6 тыс.),

Тюмени (11,2 тыс.),

Ростове-на-Дону (11,2 тыс.).

Размер реальной регулярной поддержки для старшего поколения в среднем по стране составляет 66 тыс. рублей в год. Самую существенную поддержку (81,1 тыс. рублей в год) пожилые родители могут получить от уже полностью ставших на ноги детей в возрасте 41-50 лет. Самый высокий размер среднегодовой помощи наблюдается в:

Санкт-Петербурге (180,1 тыс. рублей),

Москве (178 тыс. рублей),

Ростове-на-Дону (105,9 тыс.),

Краснодаре (102,3 тыс.),

Владивостоке (89,5 тыс.).

Больше, чем в среднем по стране, родителям помогают также жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля.

— Помощь родителям — это самое малое, что могут сделать дети в адрес родителей, которые вырастили их. 64% респондентов говорят о том, что родители оплачивали им дополнительное образование и развитие, часто вплоть до окончания вуза. Если мамы и папы при этом не забывали и о собственном будущем, то поддержка со стороны детей не является их единственным источником дохода на пенсии. Откладывая по 2-4% зарплаты на индивидуальный пенсионный план, можно после окончания карьеры не снижать уровень жизни, сохранив 80-100% трудового дохода, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.

— Поддержка старшего поколения — распространенное в России явление. И чаще речь идет о нематериальной помощи: в делах по дому, в вопросах здоровья и долголетия или просто вниманием. Согласно опросу, доля тех, кто помогает пожилым родителям материально, в среднем составляет 44%. Отличным инструментом для поддержки старшего поколения может стать страхование на случай непредвиденных обстоятельств и программы с рентными выплатами близким. Можно подобрать индивидуальное страховое покрытие, например, на случай травм, госпитализации, критических заболеваний, хирургических операций. Полисы накопительного страхования жизни помимо защиты жизни и здоровья дадут клиентам возможность сформировать капитал на разные цели и поддержать близких в будущем, — Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.