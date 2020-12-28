Экс-директора иркутского комбината питания обвиняют в мошенничестве на 59 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супруги, а также их знакомого. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы группа лиц, в том числе выполняющих организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в нескольких предприятиях, из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств МУП города Иркутска «Детская молочная кухня» (с 2017 года - МУП «Комбинат питания города Иркутска») и муниципального образования город Иркутск. Мошенническая схема заключалась в осуществлении закупок молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела своими преступными действиями причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 59 миллионов рублей. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале текущего года все фигуранты уголовного дела были задержаны.