Как будет в Иркутске работать пассажирский транспорт в новогодние праздники

31 декабря пассажирский транспорт в Иркутске будет работать до 23.00 по 33-м автобусным, 7-ми трамвайным и 10-ти троллейбусным маршрутам. Всего на линию выведут 220 единиц транспорта. Коммерческие перевозчики выведут на линию 580 автобусов по 55 маршрутам.

Расписание движения муниципального транспорта с 1 по 10 января 2021 года:

Муниципальные автобусы

Дата Номер ма​ршрута Наименование маршрута Количество транспорта, ед. Время работы, ч. 1,2,7 января 2021г. 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 7.40 - 20.13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 2 7.10 – 21.10 9 Ц.Рынок – пр. Радищева 1 8.00 – 19.00 13 Центр – Н.Ленино (через пр. Марата) 1 8.17 – 20.04 14 Ц.Рынок – Н.Ленино 2 8.27 – 19.27 15 Ц.Рынок - Искра 1 7.00 – 19.45 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 1 7.47 – 19.37 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 2 9.20 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 7.00 – 21.00 29 Ц. Рынок – пос. Горького 1 8.10 – 19.00 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 2 6.15 – 20.30 34 Ц. Рынок - Ерши 1 11.30 – 20.40 35 Ц.Рынок – с. Кооператор 1 9.30 – 19.30 36 Авиазавод – с. Машиностроитель 1 7.10 – 20.05 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 7.00 – 21.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.20 – 19.07 42 Н.Ленино - Аэропорт 1 9.50 – 18.50 43 Авиазавод - Аэропорт 1 9.00 – 19.00 52 Завод им. Куйбышева – с. Озерное 1 12.50 – 20.10 55 Областная больница – Н.Ленино 5 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 8.10 – 19.36 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 1 8.50 – 20.10 Итого: 41 3,4,5,6,8,9,10 января 2021г. 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 6.25 - 20.13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 2 7.10 – 21.10 9 Ц. Рынок – пр. Радищева 1 8.00 – 19.00 10 Н.Ленино – Завод нерудных материалов 1 8.10 – 18.08 13 Н.Ленино – Центр через пр. Марата 1 8.17 – 20.04 14 Н.Ленино – Ц.Рынок 2 8.27 – 19.27 15 Ц. Рынок – пос. Искра 1 7.00 – 19.45 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 2 7.30 – 19.37 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 4 6.50 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 7.00 – 21.00 29 Ц.Рынок – пос. Горького 1 7.00 – 19.00 31 Авиазавод – Центр через пр. Марата 1 7.30 – 18.30 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 1 9.15 – 18.15 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 2 6.15 – 20.30 34 Ц. Рынок - Ерши 1 7.00 – 20.40 35 Ц. Рынок – с. Кооператор 1 9.30 – 19.30 36 Авиазавод – с. Машиностроитель 1 7.10 – 20.05 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 7.00 – 21.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.20 – 19.07 42 Н.Ленино - Аэропорт 1 7.50 – 18.50 43 Авиазавод - Аэропорт 1 7.00 – 19.00 52 Завод им. Куйбышева – с. Озерное 1 8.00 – 20.10 55 Областная больница – Н.Ленино 6 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 6.45 – 19.36 67 м/р Первомайский – м/р Топ-кинский 1 8.50 – 20.10 Итого: 48

Трамваи

Дата Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспорта 1см/2см, ед. Время работы, ч. 1января 2021г. 1 ул. Волжская – Студгородок 8/9 8.03 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3​ ул. Волжская – Ц.Рынок 2/3 7.44 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 5/6 7.59 – 23.00 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал -/1 15.10 – 20.08 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 2/3 7.58 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 8.08 – 20.35 Итого: 20/25 2-10 января 2021г. 1 ул. Волжская – Студгородок 10/10 6.12 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3 ул. Волжская – Ц. Рынок 4/4 6.09 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 7/7 6.13 – 23.00 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 2/2 7.38 – 20.08 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 5/5 6.25 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 7.22 – 20.35 Итого: 31/31

​Троллейбусы

Дата Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспорта 1см/2см, ед. Время работы, ч. 1января 2021г. 1 ул. Жуковского – м/р Солнечный 4/5 7.56 – 21.24 3 м/р Солнечный – пр. Марата 5/7 7.22 - 23.00 4 ул. Свердлова – Аэропорт 4/5 7.44 – 23.00 5 М.Конева - сквер им. Кирова (через Академический мост) 3/4 7.39 – 23.00 7​ м/р Первомайский – ул. Свердлова 7/8 7.29 – 23.00 7к м/р Первомайский – М. Конева -/1 12.04 – 20.07 8 м/р Юбилейный – ул. Свердлова 5/6 7.46 – 23.00 10 М. Конева – ул. Волжская 4/5 7.41 – 23.00 10к М. Конева – м/р Юбилейный 2/3 7.50 – 21.13 Итого: 34/44 2-10 января 2021г. 1 ул. Жуковского – м/р Солнечный 5/5 6.19 – 21.24 3 м/р Солнечный – пр. Марата 9/10 6.15 - 23.00 4 ул. Свердлова - Аэропорт 4/5 6.45 – 23.00 5 М.Конева - сквер им. Кирова (через Академический мост) 4/4 6.15 – 23.00 6 Аэропорт – ул. Жуковского 1/1 7.04 – 20.02 7 м/р Первомайский – ул. Свердлова 9/11 6.26 – 23.00 7к м/р Первомайский – М. Конева 1/1 7.35 – 20.07 8 м/р Юбилейный – ул. Свердлова 6/7 6.21 – 23.00 10 М. Конева – ул. Волжская 5/5 6.22 – 23.00 10к М. Конева – м/р Юбилейный 2/3 7.16 – 21.13 Итого: 46/52

Отметим, что 1 января 2021 года коммерческий транспорт выйдет на маршруты с 8.00 часов.

С 2 по 10 января 2021 года – коммерческий транспорт будет работать по расписанию выходного дня (количество транспорта на маршрутах будет меньше, чем в будничные дни). ​​​