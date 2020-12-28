Новости

Как будет в Иркутске работать пассажирский транспорт в новогодние праздники

31 декабря пассажирский транспорт в Иркутске будет работать до 23.00 по 33-м автобусным, 7-ми трамвайным и 10-ти троллейбусным маршрутам. Всего на линию выведут 220 единиц транспорта. Коммерческие перевозчики выведут на линию 580 автобусов по 55 маршрутам.

Расписание движения муниципального транспорта с 1 по 10 января 2021 года:

Муниципальные автобусы

Дата

Номер ма​ршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта, ед.

Время работы, ч.

1,2,7

января 2021г.

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

7.40 - 20.13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

2

7.10 – 21.10

9

Ц.Рынок – пр. Радищева

1

8.00 – 19.00

13

Центр – Н.Ленино (через пр. Марата)

1

8.17 – 20.04

14

Ц.Рынок – Н.Ленино

2

8.27 – 19.27

15

Ц.Рынок - Искра

1

7.00 – 19.45

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

1

7.47 – 19.37

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок –               м/р Топкинский

2

9.20 – 19.48

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

7.00 – 21.00

29

Ц. Рынок – пос. Горького

1

8.10 – 19.00

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

2

6.15 – 20.30

34

Ц. Рынок - Ерши

1

11.30 – 20.40

35

Ц.Рынок – с. Кооператор

1

9.30 – 19.30

36

Авиазавод – с. Машиностроитель

1

7.10 – 20.05

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

7.00 – 21.00

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.20 – 19.07

42

Н.Ленино - Аэропорт

1

9.50 – 18.50

43

Авиазавод - Аэропорт

1

9.00 – 19.00

52

Завод им. Куйбышева – с. Озерное

1

12.50 – 20.10

55

Областная больница – Н.Ленино

5

8.00 – 19.50

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

8.10 – 19.36

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

1

8.50 – 20.10

 

Итого:

41

 

3,4,5,6,8,9,10

января

2021г.

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

6.25 - 20.13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

2

7.10 – 21.10

9

Ц. Рынок – пр. Радищева

1

8.00 – 19.00

10

Н.Ленино – Завод нерудных материалов

1

8.10 – 18.08

13

Н.Ленино – Центр через пр. Марата

1

8.17 – 20.04

14

Н.Ленино – Ц.Рынок

2

8.27 – 19.27

15

Ц. Рынок – пос. Искра

1

7.00 – 19.45

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

2

7.30 – 19.37

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок –              м/р Топкинский

4

6.50 – 19.48

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

7.00 – 21.00

29

Ц.Рынок – пос. Горького

1

7.00 – 19.00

31

Авиазавод – Центр через                      пр. Марата

1

7.30 – 18.30

32

Ц. Рынок – м/р Зеленый

1

9.15 – 18.15

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

2

6.15 – 20.30

34

Ц. Рынок - Ерши

1

7.00 – 20.40

35

Ц. Рынок – с. Кооператор

1

9.30 – 19.30

36

Авиазавод – с. Машиностроитель

1

7.10 – 20.05

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

7.00 – 21.00

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.20 – 19.07

42

Н.Ленино - Аэропорт

1

7.50 – 18.50

43

Авиазавод - Аэропорт

1

7.00 – 19.00

52

Завод им. Куйбышева – с. Озерное

1

8.00 – 20.10

55

Областная больница – Н.Ленино

6

8.00 – 19.50

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

6.45 – 19.36

67

м/р Первомайский – м/р Топ-кинский

1

8.50 – 20.10

 

Итого:

48

 

 

Трамваи

Дата

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта

1см/2см, ед.

Время работы, ч.

1января 2021г.

1

ул. Волжская – Студгородок

8/9

8.03 – 23.00

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

1/1

7.59 - 20.11

3​

ул. Волжская – Ц.Рынок

2/3

7.44 – 23.00

4

ул. Братская – Ц. Рынок

5/6

7.59 – 23.00

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

-/1

15.10 – 20.08

5

м/р Солнечный – Ц. Рынок –                 ул. Волжская

2/3

7.58 – 23.00

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок

2/2

8.08 – 20.35

 

Итого:

20/25

 

2-10 января 2021г.

1

ул. Волжская – Студгородок

10/10

6.12 – 23.00

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

1/1

7.59 - 20.11

3

ул. Волжская – Ц. Рынок

4/4

6.09 – 23.00

4

ул. Братская – Ц. Рынок

7/7

6.13 – 23.00

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

2/2

7.38 – 20.08

5

м/р Солнечный – Ц. Рынок –                 ул. Волжская

5/5

6.25 – 23.00

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок

2/2

7.22 – 20.35

 

Итого:

31/31

 

 

​Троллейбусы

Дата

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта

1см/2см, ед.

Время работы, ч.

1января 2021г.

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

4/5

7.56 – 21.24

3

м/р Солнечный – пр. Марата

5/7

7.22 - 23.00

4

ул. Свердлова – Аэропорт

4/5

7.44 – 23.00

5

М.Конева - сквер им. Кирова (через Академический мост) 

3/4

7.39 – 23.00

7​

м/р Первомайский – ул. Свердлова

7/8

7.29 – 23.00

м/р Первомайский – М. Конева

-/1

12.04 – 20.07

8

м/р Юбилейный – ул. Свердлова

5/6

7.46 – 23.00

10

М. Конева – ул. Волжская

4/5

7.41 – 23.00

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

2/3

7.50 – 21.13

 

Итого:

34/44

 

2-10 января 2021г.

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

5/5

6.19 – 21.24

3

м/р Солнечный – пр. Марата

9/10

6.15 - 23.00

4

ул. Свердлова - Аэропорт

4/5

6.45 – 23.00

5

М.Конева - сквер им. Кирова  (через Академический мост) 

4/4

6.15 – 23.00

6

Аэропорт – ул. Жуковского

1/1

7.04 – 20.02

7

м/р Первомайский – ул. Свердлова

9/11

6.26 – 23.00

м/р Первомайский – М. Конева

1/1

7.35 – 20.07

8

м/р Юбилейный – ул. Свердлова

6/7

6.21 – 23.00

10

М. Конева – ул. Волжская

5/5

6.22 – 23.00

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

2/3

7.16 – 21.13

 

Итого:

46/52

 

 

Отметим, что 1 января 2021 года коммерческий транспорт выйдет на маршруты с 8.00 часов.

С 2 по 10 января 2021 года – коммерческий транспорт будет работать по расписанию выходного дня (количество транспорта на маршрутах будет меньше, чем в будничные дни).  ​​​


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании