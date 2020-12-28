Иркутское УФАС отменило конкурс по выбору перевозчиков по межмуниципальным маршрутам

В антимонопольный орган с жалобами обратились предприниматели, изъявившие желание побороться за право организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Однако непреодолимым препятствием для реализации их предприимчивости стала конкурсная документация, утвержденная Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, говорится в сообщении УФАС.

По мнению заявителей, объединение в 1 лот 25 межмуниципальных маршрутов различного направления (Листвянка, Усть-Кут, Байкальск и т.п.) явно направлено на ограничение потенциального числа участников и фактически создает преимущественные условия для перевозчиков, уже действующих на этих маршрутах, и в первую очередь областному предприятию АО «Автоколонна 1880».

Такое укрупнение лотов приводит к сокращению потенциальных участников, поскольку организация деятельности по обслуживанию такого количества маршрутов требует наличия значительной материальной базы, в том числе не менее 100 единиц транспорта.

Оценив все доводы, комиссия решила полностью отменить объявленный конкурс.