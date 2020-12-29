Банк Авангард продлевает программу финансовой поддержки клиентов

Банк Авангард продлевает действие программы поддержки для физических и юридических лиц еще на три месяца – до конца марта 2021 года.

Стоимость платежей через интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижена до 12 рублей во всех регионах. Отменена ежемесячная комиссия за ведение счета (за исключением счетов в евро), если в течение месяца не было поступлений на счета в банке от контрагентов.

SMS-информирование и push-уведомления, выдача справок о подтверждающих документах участников ВЭД предоставляются бесплатно, не взимается плата за годовое обслуживание корпоративных карт (кроме карт с дисплеем).

Для клиентов – физических лиц до 31 марта 2021 года сохранится минимальный платеж по кредиту – 5% вместо 10% от суммы задолженности.