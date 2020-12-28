Мобильное приложение банка «Открытие» доступно на смартфонах Huawei

Мобильное приложение банка «Открытие» появилось в AppGallery — магазине приложений компании Huawei. Теперь владельцы смартфонов этого бренда смогут скачать и установить последнюю версию приложения (2.41), в которой доступно еще больше возможностей по управлению личными финансами онлайн.

В версию приложения, доступную в AppGallery, интегрированы все сервисы Huawei Mobile Services, включая карты и геолокацию. Это значит, что владельцам смартфонов Huawei будут доступны те же функции, что и пользователям других телефонов на платформе Android. Например, они смогут открыть приложение и посмотреть на карте, где найти ближайший банкомат.

Мобильное приложение банка «Открытие» позволяет получить практически весь комплекс продуктов и услуг банка из любой точки планеты с помощью смартфона. В приложении можно совершать денежные переводы, менять валюту, управлять своими вкладами и счетами, открывать и закрывать банковские продукты, оплачивать штрафы, налоги и услуги, получать необходимые справки, выписки и многое другое.

Чтобы скачать мобильное приложение «Открытия», перейдите по ссылке в AppGallery и нажмите «Установить» или: