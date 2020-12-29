РСХБ запускает услугу оформления цифровой карты в дистанционных каналах банка

Россельхозбанк предоставляет возможность получить цифровую дебетовую карту Mastercard в рамках тарифного плана «Своя» как в мобильном приложении банка, так и в интернет-банке. По функционалу цифровая карта является полноценным аналогом классической дебетовой карты и не предполагает пластикового носителя. Открыть и пользоваться картой можно бесплатно: она не предполагает годового обслуживания. Планируемая дата запуска услуги – 31 декабря 2020 года.

Клиенты Россельхозбанка могут добавить цифровую карту в мобильный кошелек через смартфон с функцией NFC и использовать ее для бесконтактной оплаты товаров и услуг во всех розничных точках, принимающих карты платёжной системы Mastercard. Карту можно пополнять и снимать с неё наличные во всех банкоматах с функцией бесконтактной оплаты, а также использовать реквизиты для оплаты покупок в интернете.

Найти и оформить цифровую карту клиенты банка могут в дистанционных сервисах РСХБ в витрине Новый продукт/дебетовые карты. Выпуск карты займет несколько минут, после чего она будет готова к использованию. Для получения карты офис банка посещать не придется.

«Мы в очередной раз расширяем сервис дистанционных услуг и продуктов для быстрых, удобных и безопасных платежей. Сейчас мы запускаем цифровую карту, которая будет полностью доступна дистанционно. Потерять или забыть карту клиент не сможет, так как она всегда будет в телефоне. Существенным преимуществом цифровой карты также является возможность совершения платежей через мобильные платежные сервисы, так как они быстрее и безопаснее платежей по традиционным картам. После запуска услуги клиентам будет доступна карта на базе только системы Mastercard. В дальнейшем категории цифровых дебетовых карт Россельхозбанка будут увеличиваться», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Ранее Россельхозбанк провел исследование, согласно которому с января по октябрь 2020 года объем использования бесконтактных форм оплаты вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, уже в следующем году бесконтактно будут совершаться примерно три четверти всех покупок.