Байкальский тракт в праздничные дни будет чистить Дед Мороз

Комбинированная дорожная машина в шапке Деда Мороза и в светящихся гирляндах теперь будет радовать автомобилистов круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба "Дорожная служба Иркутской области".

По словам Николая Морозова, мастера филиала "Иркутский", идея нарядить машину у дорожников возникла внезапно и была воплощена в жизнь всего за два дня. "С начала декабря мы перешли на круглосуточный режим работы. Дежурят у нас на линии пять единиц техники на Байкальском тракте, в их числе и машина - Дед Мороз. При необходимости на линию оперативно выходит и другая спецтехника", - уточнил он.

Отметим, что кроме поднятия новогоднего настроения КДМ ежедневно будет убирать снег с проезжей части, счищать его специальными щётками, а также - посыпать противогололедным материалом. В сутки его уходит примерно 200 тонн в зависимости от погодных условий.

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