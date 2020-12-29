Названы итоги 2020 года на рынке долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости

В отсутствии туристов доля квартир в краткосрочную аренду снизилась в самоизоляцию в два раза, сообщают аналитики Циан.

Краткосрочная аренда:

Средняя ставка посуточной аренды в городах-миллионниках во время весеннего локдауна снизилась на 17%, по итогам всего года падение составило 11%.

От краткосрочной аренды к долгосрочной: в декабре 2019 года 24% квартир на рынке аренды предлагались посуточно. Весной из-за отсутствия туристов доля снизилась до 12%: рантье стали сдавать квартиры на долгий срок.

Долгосрочная аренда:

Новые квартиры во время самоизоляции выходили на рынок с демпингом: В Москве – на 6,3%, в Санкт-Петербурге – на 3,8%.

Объем предложения долгосрочной аренды в городах-миллионниках вырос во время локдауна на 13%. В сравнении с весенним «карантином» текущий объем квартир в долгосрочную аренду снизился на 9%.

Новые квартиры во время самоизоляции выходили на рынок с демпингом в Москве (-6,3% от ставки в марте) и Санкт-Петербурге (-3,8%).

Во время самоизоляции средние ставки аренды 1-к квартир просели в Москве на 10%, В Санкт-Петербурге – на 11,6%, в остальных городах-миллионниках – на 2,6%

Рынок аренды в регионах восстанавливается быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице ставка аренды однокомнатных квартир ниже на 0,5%, чем год назад в Санкт-Петербурге – ниже на 3,5%. В других городах-миллионниках ставка выше, чем год назад на 4,1%.

Ставки посуточной аренды потеряли 17% во время самоизоляции.

Закрытие границ с другими странами и введенный режим самоизоляции – оказались серьезным испытанием в первую очередь для бизнеса краткосрочной аренды. В отсутствии туристов и на фоне снижения деловой активности (и вместе с тем – количества командировок в другие города) собственники, сдающие квартиры посуточно, были вынуждены снижать ставки для привлечения спроса и конкуренции с отелями, которые также остались без клиентов.

По подсчетам Циан, средняя ставка аренды посуточной в период самоизоляции в городах-миллионниках РФ (включая Краснодар), снизилась в локдаун на 17%: с 2,48 тыс. рублей в докризисном декабре 2019 года до 2,07 тыс. рублей в апреле-мае 2020 года. После снятия ограничительных мер средняя ставка планомерно восстанавливалась, практически достигнув значений начала года (2,42 тыс.) в августе (2,37 тыс.) – самый разгар отпусков. Вместо заграничных поездок многие россияне путешествовали по России, что повысило спрос на посуточную аренду. Однако с ухудшением эпидемиологической обстановки в сентябре и новыми ограничениями, ставка снова показывает снижение. Сегодня она составляет 2,2 тыс. рублей – это на 11% ниже, чем в декабре 2019 года. Таким образом, рынок посуточной аренды не смог восстановиться и вернуться к прошлогодним докризисным значениям.

Среди всех городов-миллионников только в трех – Краснодаре, Челябинске и Казани – текущая ставка посуточной аренды выше прошлогодней.

Краснодарский край в 2020 году в целом бьет все рекорды по спросу и активности на рынке – в период удаленной работы многие переехали «поближе к морю». Краснодар находится в нескольких часах езды на машине от российских курортов, а средняя ставка аренды – ниже, чем, например, в Сочи – на 56%. Поэтому Краснодар в 2020 году пользуется спросом – как среди туристов, так и сотрудников «на удаленке». Поэтому ставка посуточной аренды выросла в сравнении с прошлым годом на 5%. Аналогичная ситуация и в Казани – город также интересен туристам.

Челябинск – нетуристический город, ставка посуточной аренды в котором просела незначительно во время самоизоляции – на уровне 2%. Среди всех городов-миллионников именно Челябинск самый доступный по ставке посуточной аренды, даже с учетом годового роста на 5%. Все остальные города не восстановились по ставке краткосрочной аренды: В Москве показатель ниже прошлогоднего на 7%. В Санкт-Петербурге – на 2%.

Во время локдауна падение ставок было отмечено абсолютно по всем городам. Наибольшее снижение было отмечено в Москве (-25%) и Нижнем Новгороде (-11%). Минимальное – в Омске (-1%), Перми, Волгограде, Челябинске (-2%). Санкт-Петербург просел на 8%. Таким образом, в большей мере пострадал рынок посуточной аренды в туристических городах и центрах притяжения рабочей силы.

Альтернативной стратегией для рантье, сдающих квартиры краткосрочно, стало «перепрофилирование» бизнеса: вместо сдачи квартир посуточно собственники решили предлагать объекты на долгий срок, что привело к росту конкуренции на рынке долгосрочной аренды. После снятия самоизоляции рантье стали возвращаться обратно на рынок краткосрочной аренды, как более доходного инструмента.

В декабре 2019 года 24% всех квартир в городах-миллионниках в аренду предлагались краткосрочно. Во время самоизоляции доля снизилась до 12-13% - рантье сдавали жилье долгосрочно. Минимальная доля квартир в краткосрочную аренду была зафиксирована в июне – всего 10%. Далее показатель пошел вверх, достигнув локального максимума в октябре-ноябре (19%), после чего в конце года доля предложения в краткосрочную аренду стала снижаться – в том числе за счет вымывания объема из-за новогодних праздников, когда многие поехали путешествовать по стране. На сегодняшний день в городах-миллионниках доля квартир в краткосрочную аренду – 16% против 24% год назад в это же время.

Отчасти компенсировали отсутствие туристов в крупных городах – сотрудники, работающие удаленно. Не все имели возможность организовать кабинет, особенно если речь шла о семье с детьми. Выходом стала аренда «домашнего офиса» - квартиры снимались посуточно для работы.

Новые квартиры во время самоизоляции выходили на рынок с демпингом.

После объявленного режима самоизоляции многие лишились своего привычного уровня дохода, что привело к отказу от дальнейшего проживания в съемных квартирах и поиску более подходящего по бюджету варианта. Одни наниматели во время самоизоляции уехали из Москвы (обычно речь шла о приезжих в столичный регион). Другие – временно переехали к родственникам или стали снимать жилье с кем-то еще, чтобы сократить расходы на одного человека.

Как следствие – число квартир для долгосрочной аренды в городах-миллионниках увеличилось в мае 2020 года в сравнении с апрелем – на 13%. В апреле в качестве очередного платежа за квартиру можно было использовать депозит, в мае же наниматели стали активно съезжать, что стало причиной уменьшения ставок. В Москве количество квартир в долгосрочную аренду во время локдауна увеличилось на 9%, в Санкт-Петербурге – на 6%. Без учета данных городов в остальных миллионниках прирост составил 21%. Сегодня объем предложения на рынке долгосрочной аренды на 9% ниже, чем в локдаун – за счет роста активности арендаторов, а также возвращения части рантье на рынок краткосрочной аренды. То есть конкуренция снова снижается.

О кризисе на рынке аренды свидетельствует и снижение средней ставки по новым объявлениям. Возьмем в качестве примера Москву. В апреле и в мае новые однокомнатные квартиры в аренду выходили по ставке ниже, чем в предыдущие месяцы: в апреле относительно марта падение составило 6,3%. В мае относительно апреля – еще 4%. В Санкт-Петербурге также отмечено снижение на 3,8% в апреле и на 5,2% в мае. В других городах с численностью населения от миллиона человек подобной динамики не наблюдалось: новые квартиры в аренду выходили примерно по тем же ставкам, что и до самоизоляции.

Рынок аренды в регионах восстанавливается быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Основное падение спроса пришлось на май-июнь 2020 года. Причем Москва и Санкт-Петербург столкнулись с большим снижением ставок, чем другие города-миллионники. Во время самоизоляции многие арендаторы временно уехали в другие города, что вызвало резкое снижение ставок в сравнении с докризисным 2019 годом. В Москве падение в июне составило 10% для однокомнатных и 9,8% для двухкомнатных квартир. В Санкт-Петербурге рынок просел также равномерно: -11,6% и -11,3% соответственно.

В целом по другим регионам снижение из-за ограничения оказалось не столь существенным: -2,6% для однокомнатных квартир. Средняя ставка по двухкомнатным квартирам показала минимальный рост на уровне 2,4%.

После снятия ограничительных мер идет восстановление рынка, однако вернуться к прошлогодним значениям декабря 2019 года не удалось ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. В столице текущая ставка аренды однокомнатных квартир ниже на 0,5%, чем год назад (38,7 тыс. рублей на декабрь 2020 года). В Санкт-Петербурге годовое падение составило 3,5% (25 тыс. рублей на декабрь 2020 года). Регионы восстанавливаются активнее: средняя ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках сегодня выше, чем в прошлом году, на 4,1% (15,4 тыс. рублей в месяц для однокомнатных квартир).

Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Москве восстанавливается хуже, чем для более ликвидных за счет своей низкой стоимости «однушек».

Ставка аренды ниже на 5%, чем год назад (53,5 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге ставка практически вернулась к прошлогодним значениям: -0,5% за год (40,4 тыс.). В остальных городах ставка не только восстановилась после падения, но и выросла на 6,8%: до 21,9 тыс. рублей в месяц.

Из-за удаленного режима работы рантье теряют потенциальных арендаторов, многие из них временно переехали в другой город с более низкой ставкой аренды. Рынок аренды показал рост в годовой динамике в Казани, Красноярске и Ростове-на-Дону и Омске.