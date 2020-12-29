Новости

В Иркутске загорелось производственное здание на улице Воронежская

Распространению огня способствовала плотная застройка, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Площадь пожара составляла около 2 тысяч квадратных метров. Из рядом стоящего жилого дома эвакуировали 6 человек. Пострадавших нет. Пожар локализовали в 23.21. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании