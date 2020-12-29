На время тушения пожара на улице Воронежская 32 здания отключили от теплоснабжения

Преимущественно это были двухэтажные дома по улице Воронежская, Медведева и Левый берег Каи. Возгорание тушили 5 экипажей полиции, МЧС - 12 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщают в пресс-службе Иркутскэнерго.

Пожар потушили в 01:00, оборудование теплового пункта не пострадало, персоналом Участка тепловых сетей было начато заполнение тепловой сети, центральный тепловой пункт «Воронежская» был запитан от дизельной электроустановки, теплоснабжение домов восстановлено. Управляющие компании произвели заполнение и подключение внутридомовых систем теплоснабжения. Аварийная бригада работает над восстановлением постоянного электроснабжения ЦТП.