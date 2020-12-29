Компания En+ Group подписала соглашение о сотрудничестве с Ивановским государственным энергетическим университетом

Главным направлением сотрудничества энергетического бизнеса En+ Group и Ивановского энергоуниверситета станет подготовка молодых производственников для энергетических предприятий. Свои подписи на документе поставили руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и ректор ИГЭУ Сергей Тарарыкин, сообщают в компании.

- Наша компания уделяет большое внимание подготовке кадров для своих предприятий в регионах присутствия. Высокий уровень подготовки выпускников Ивановского государственного энергетического университета позволяет получить готовых профильных специалистов. Поэтому с?2020 года компания начинает более тесное сотрудничество с Ивановским государственным энергетическим университетом. Надеюсь, что накопленный опыт работы Корпоративных учебно-исследовательских центров в Иркутской области поможет нам объединить научный потенциал Ивановского университета с практическим опытом и ресурсами компании для решения множества задач, - отметил Михаил Хардиков.

Одним из первых шагов по установлению взаимоотношений с ИГЭУ стало участие студентов вуза в корпоративной акселерационной программ «Лаборатория энергетики» - конкурсе научно-инновационных проектов. Основные критерии оценки проектов – актуальность предлагаемого решения и возможность практической реализации разработки. В ноябре 2020 состоялся финал 138 студентов и молодых ученых из 30 команд российских вузов представляли свои решения актуальных, для бизнеса задач. Сильнейшей стала команда ИГЭУ с темой «Исследование повреждений кабельных линий 6,10 кВ с целью повышения надежности распределительных сетей в филиале ОАО «ИЭСК».