Дневной прирост больных коронавирусом в Бурятии снизился

За последние сутки в республике зафиксировали 194 случая заболевания.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 28 декабря выявлено 194 заболевший коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 25 345.

Из 194 новых случая COVID-19: 149 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 807 пациентов, наблюдается 4 019 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 22 539 (+212) человек.

За последние сутки в регионе 5 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 577 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1 422, свободно – 1 106. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.