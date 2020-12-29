Новости

Землетрясение зафиксировали в Северомуйске Бурятии

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что еще одно землетрясение произошло в Иркутске 29 декабря.

<p>Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук</p>

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Его зафиксировали в 08:30 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 3 балла.

Напомним, первое – было зафиксировано в городе сегодня в 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов. После этого власти ввели на территории города режим повышенной готовности. Власти Иркутска сообщили, что после инцидента несколько зданий имеют разрушения, одно из них даже пришлось закрыть.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании