Землетрясение зафиксировали в Северомуйске Бурятии

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что еще одно землетрясение произошло в Иркутске 29 декабря.

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Его зафиксировали в 08:30 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 3 балла.