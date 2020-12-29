Троих жителей Зимы и одного китайца обвинили в контрабанде леса на 200 млн рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокурора выдвинула обвинение трем жителям города Зимы Иркутской области и одному гражданину Китая в контрабанде леса на 200 миллионов рублей, сообщает ведомство на официальном сайте.

Установлено, что мужчины в течение 5 лет скупали древесину нелегальную – в общей сложности около 140 тысяч кубометров, – перерабатывали ее и вывозили за рубеж.

Для того, чтобы обналичить доходы, члены ОПГ использовали фирмы-однодневки и их счета. Сделки оформлялись с помощью подложных документов.

Преступникам предъявлено обвинение по трем уголовным статьям. Вскоре мужчины предстанут перед судом.