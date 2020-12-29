Иркутский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных вошел Иркутский район – за день здесь заболели 33 человека.

Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 65 (всего 15 064),

в Иркутском районе – 33 (всего 2 551),

в Ангарске – 26 (всего 4 100),

в Братске – 21 (всего 2 732),

в Усть-Илимске – 17 (всего 2 108).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 064, Ангарск – 4 100, Братск – 2 732, Иркутский район – 2 551, Усть-Кутский район – 2 315.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40 тысяч людей.