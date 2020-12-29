Иркутский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных вошел Иркутский район – за день здесь заболели 33 человека.
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29 декабря 2020
Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 65 (всего 15 064),
- в Иркутском районе – 33 (всего 2 551),
- в Ангарске – 26 (всего 4 100),
- в Братске – 21 (всего 2 732),
- в Усть-Илимске – 17 (всего 2 108).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 064,
- Ангарск – 4 100,
- Братск – 2 732,
- Иркутский район – 2 551,
- Усть-Кутский район – 2 315.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40 тысяч людей.