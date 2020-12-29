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Иркутский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных вошел Иркутский район – за день здесь заболели 33 человека.

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Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 65 (всего 15 064),
  • в Иркутском районе – 33 (всего 2 551),
  • в Ангарске – 26 (всего 4 100),
  • в Братске – 21 (всего 2 732),
  • в Усть-Илимске – 17 (всего 2 108).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 15 064,
  2. Ангарск – 4 100,
  3. Братск – 2 732,
  4. Иркутский район – 2 551,
  5. Усть-Кутский район – 2 315.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40 тысяч людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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