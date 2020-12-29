Иркутская область получит 3,3 млдр рублей на развитие жилищного строительства

Приангарье получит субсидию в 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие жилищного строительства в рамках проекта «Жилье» по соглашению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пишет правительство Иркутской области.

Деньги поступят в региональную казну в период 2021-2023 годов. Деньги потратят на возведение объектов водоснабжения, тепловых сетей и дорог, ведущих к жилым домам.

«Кроме того, планируется осуществить возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство инженерной инфраструктуры для жилых комплексов», – говорится в сообщении.