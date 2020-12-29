Иркутяне потратили на один новогодний подарок в среднем не более 2 тысяч рублей – аналитики

Эксперты МТС Банка провели исследование и выяснили, сколько денег иркутяне потратили на новогодние подарки. Оказалось, что в среднем жители столицы Приангарья отдали за один сюрприз 1,9 тысячи рублей.

Самыми популярными подарками в регионе стали товары для дома – такие сюрпризы приготовили 34% местных жителей. В среднем за подарок они отдали 1,1 тысячи рублей.

29% подарят близким и знакомым людям сертификаты на одежду и аксессуары. Средняя цена такого сюрприза – 2,1 тысячи рублей. В тройке популярных подарков также косметика – ее собираются вручать под Новый год 18% жителей области на сумму в среднем 1,1 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что женщины и мужчины Приангарья тратят примерно одинаковые суммы на новогодние подарки.

«Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2019-2020 годов», – говорится в сообщении.