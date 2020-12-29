Мэрия Иркутска расторгла договоры РТЗ из-за невыполнения плана по расселению ветхих домов

Администрация Иркутска сообщила, что расторгла договоры развития застроенных территорий (РТЗ) с подрядчиками из-за того, что планы по расселению людей из аварийного жилья в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах не выполнены.

Недобросовестные застройщики должны оплатить пени и штрафы на сумму 204 миллиона рублей. Договоры с мэрией они заключали в разное время.

Власти планируют расселить 53 аварийных дома по программе «Жилье и городская среда», на эти цели потребуется около 2,3 миллиарда рублей, 590,6 миллиона из этой суммы выделят из бюджета города.

Из средств местной казны до конца 2025 года расселят 254 квартиры в Ленинском округе, 218 – в Свердловском.

Напомним, согласно договору РЗТ, подрядчик бесплатно получает землю для строительства нового жилья. При этом застройщик за свой счет расселяет и сносит аварийные дома, расположенные на нем. В свою очередь, муниципалитет получает возможность ликвидировать ветхое жилье без затрат.